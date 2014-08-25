德总理默克尔称俄乌总统会晤不会带来突破

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月24日 - 德国总理默克尔周日警告称，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科即将举行的会晤不大可能在解决乌克兰危机方面实现重大突破。
默克尔重申，乌克兰危机需要通过政治途经解决。她周六刚刚访问了乌克兰。
普京与波罗申科将于周二（8月26日）在白俄罗斯首都明斯克会晤，来自欧盟、以及俄罗斯主导的关税同盟的成员国的高官亦将出席会议。
默克尔接受德国公共广播联盟（ARD）电视采访时说：“我访问基辅是为此次会议（普京与波罗申科会晤）做准备，此次会议肯定不会带来突破。”
“但你如果想解决问题，还是得对话。”
默克尔表示，她将竭尽全力，帮双方克服在权力下放、贸易往来以及天然气供应等诸多问题上的分歧。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。