默克尔就乌克兰危机四方峰会设先决条件

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林1月10日 - 德国总理默克尔周六对俄罗斯总统普京称，在明斯克和平计划取得真正进展前，不会举行四方峰会讨论乌克兰东部局势。

德国政府发言人Steffen Seibert在默克尔与普京通话后的声明中称，默克尔对俄罗斯努力寻求危机解决方案表示欢迎。

克里姆林宫声明则指出，普京强调需遵守停火协议、并支持乌克兰东南部受影响地区的经济复苏。

声明称，双方均表态愿推动和平解决乌克兰问题。

但Seibert透露，默克尔对普京称，目前阶段还无法就法德俄乌领导人在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳或其他城市举行峰会一事予以确认。

乌克兰总统波罗申科邀请俄罗斯、法国和德国领导人于1月15日在阿斯塔纳举行会谈。

但在明斯克和平计划未取得进一步进展的情况下是否能举行这样的四方峰会，德国和法国提出质疑。

默克尔的发言人透露，默克尔对普京称各方都需对明斯克和平计划的执行作出贡献，包括俄罗斯应利用其对乌克兰分裂主义者的影响力，推动达成一致同意的解决方案。

该发言人称，默克尔还与波罗申科通了电话，就乌克兰局势进行了讨论。（完）