荷兰检方称马航MH17客机遭导弹击落是主要调查方向之一

路透阿姆斯特丹3月30日 （记者 Anthony Deutsch） - 荷兰检方周一称，正在乌克兰东部地区寻找曾目击马航MH17客机被俄制山毛榉导弹击中的证人，称这是他们调查的“主要情景”。

荷兰正在领导一项国际调查，对去年7月17日马航MH17发生的空难进行调查。这次空难造成298名乘客和机组人员死亡，其中三分之二为荷兰公民。

西方政府和乌克兰援引截获的情报信息，多次称亲俄乌克兰叛军应该为这起空难负责。俄罗斯对此予以否认，暗示飞机是被乌克兰飞机发射的导弹击落的。

检方称，他们对MH17客机被山毛榉导弹击中的假设有了“更清晰的印象”，这是最初展开调查的四个情景之一。检方未提供进一步的细节。

“情景仍然不止一个，但有关山毛榉导弹的情景仍有诸多疑问，所以我们提出请求，”检方发言人Wim de Bruin说道。“有关山毛榉导弹的情景是主要进行调查的情景。”

调查小组正在乌克兰东部顿巴斯地区寻找“能够说明山毛榉导弹系统运输、人员配备和发射活动的证人，”检方在一份声明中表示。

“请求证人作证并不意味着警方与检方已经得出有关MH17坠毁原因的明确结论，”该声明称。“为了查清真相，还需要进行更多调查。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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