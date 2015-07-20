马航MH17失事周年纪念 乌克兰直指俄罗斯是罪魁

路透乌克兰Hrabove7月17日 （记者 Maria Tsvetkova） - 乌克兰总统波罗申科周五指责俄罗斯军方一年前下令发射导弹击落了马航MH17客机。从荷兰、澳大利亚等国赶来的遇难者家属聚集一堂，悼念机上的298名乘客和机组人员。

“MH17航班上有298名受害者无缘无故遇难。航班遭一枚俄罗斯BUK导弹击落，导弹是由俄罗斯的一个专业队伍在接到了俄罗斯军方下达的命令和指示后发射的，”波罗申科在MH17失事一周年纪念日表示。

乌克兰一直指责俄罗斯击落了MH17，但这是迄今波罗申科最直接的指责言辞。

俄罗斯否认与此有关，并反过来指责乌克兰政府。MH17坠落于乌克兰军队与亲俄分离主义分子交战的乌克兰东部地区。

波罗申科未说明他指责俄罗斯军方的证据是什么。波罗申科周五晚些时候置评时使用了类似的措辞，将MH17失事悲剧归咎于俄罗斯训练的“恐怖主义分子”--这个词汇乌克兰政府经常用来描述分离主义分子。

俄罗斯总统普京周四与荷兰首相吕特通话时称，这些对俄罗斯的指责是草率和适得其反的，并批评外国媒体“植入了”“政治化的”事故版本。

俄罗斯官员和官方媒体称乌克兰军队击落了MH17航班，许多俄罗斯人称他们相信这个版本。

“我认为是乌克兰击落了它。百分之百的。不可能有任何别的可能，”莫斯科的一位工人Vladimir说道，他拒绝透露全名。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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