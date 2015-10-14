荷兰调查报告称MH17航班是被俄制山毛榉导弹击落（更新版）

路透荷兰10月13日（记者 Thomas Escritt/Toby Sterling） - 荷兰安全委员会周二公布马航MH17航班空难的最终调查报告，称该航班在乌克兰东部上空被一枚俄制山毛榉导弹击落。此次空难中，机上298人全部丧生。

但调查报告并未说明是哪一方发射了导弹。

空难发生时，乌克兰政府军与俄罗斯支持的分裂主义力量在乌克兰东部正展开激战。这起空难在国际社会引起强烈反响，许多西方专家及政府立即将矛头对准乌克兰分裂力量。

“一枚9N314M弹头在驾驶舱左侧外爆炸，该弹头与山毛榉地对空导弹上安装的弹头相符。”荷兰安全委员会负责人Tjibbe Joustra称。

俄罗斯则对可能是山毛榉导弹导致了这起空难的说法持有异议。据俄罗斯通讯社报导，俄副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）称，该调查报告“明显企图得出带偏见的结论，是在执行政治命令”。

荷兰安全委员会调查报告称，导弹弹道模拟显示，导弹是从乌克兰村庄Grabovo东南方圆约320公里的区域内发射的。该地区主要由分裂主义力量控制。

山毛榉导弹制造商称，他们的测试显示，该航班不可能是从乌克兰分裂力量控制地区发射的导弹击中的。

荷兰方面的调查报告未指明空难责任方，但几乎定将令荷兰及其盟国与俄罗斯之间的关系更为紧张。

白宫称，该报告“对于追究空难责任方是重要里程碑”。

“我们的评估不变，即MH17航班是被从分裂力量控制的乌克兰东部地区发射的地对空导弹击落的。”美国国家安全委员会发言人Ned Price在声明中称。（完）