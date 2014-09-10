马总理称荷兰报告暗示MH17客机从地面被击落

路透海牙/GRABOVO 9月9日（记者 Anthony Deutsch/Gabriela Baczynska） - 荷兰安全委员会周二在报告中称，马航MH17客机由于大量碎片的影响在乌克兰上空解体。马来西亚总理纳吉布及一些专家称，这暗示马航MH17客机是从地面被击落的。

马航MH17客机7月17日在乌克兰东部受亲俄反叛势力控制的地区坠毁，造成298人遇难。

乌克兰和西方国家指责乌克兰反叛势力用一枚俄罗斯制造的先进导弹击落了该客机。乌克兰反叛势力领导人早些时候重申，他们并没有此类武器。

荷兰安全委员会的报告称，MH17客机因机身被“大量高能量物体击穿”坠毁。“没有迹象显示MH17客机因技术故障或机组人员的行为坠毁。”

《简氏防务》（Jane's Defence）的防务分析师Tim Ripley称，尽管报告没有提到导弹，但却指出客机受到大量碎片影响，这与可在空中爆炸、向目标投掷弹片的“近发”弹头的情况吻合。

马来西亚总理纳吉布在声明中称：“这份初步报告显示，客机被高能量物体击穿后在空中解体。”

“这引发了MH17客机被地对空导弹击落的强烈怀疑，但还需要进一步调查才能确定，”纳吉布说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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