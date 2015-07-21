俄罗斯反对设立MH17法庭 提出自己的决议草案

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国7月20日（记者 Michelle Nichols） - 俄罗斯在联合国寻求在马航MH17失事原因调查中扮演更大角色，该国此前拒绝了马来西亚、澳大利亚、荷兰、比利时及乌克兰提出的设立法庭审判该空难肇事者的提议。

荷兰牵头的国家正在对马航MH17客机坠毁事件进行刑事调查，并于本月早些时候在联合国安理会传阅了设立法庭审判这起空难肇事者的决议草案。

但俄罗斯总统普京称，此举适得其反且为时过早。俄罗斯是安理会常任理事国，可行使否决权，如果其投出否决票，则可阻止该决议草案。

俄罗斯在联合国也传阅了自己起草的“要求将这起空难的肇事者绳之以法”的决议草案，安理会周一商讨了该决议草案。

安理会7月轮值主席、新西兰常驻联合国代表Gerard van Bohemen称，这是一次“非常积极的磋商”，但设立法庭一事为主要障碍。

“设立法庭获得了大力支持，当然俄罗斯对此有不同的看法，”他对记者说。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）早些时候称，俄方反对设立国际法庭，是因为“我们认为这不符合联合国宪章，联合国安理会不应处理这样的事情。”

当被问及俄罗斯是否反对设立法庭提议时，丘尔金称：“是的。”

马航MH17客机去年7月17日在乌克兰东部地区坠毁，机上298人全部遇难。荷兰安全委员会将于10月公布马航MH17客机失事原因的最终调查报告。(完)