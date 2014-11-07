普京与俄官员讨论乌东部“局势恶化”问题

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透基辅11月6日 - 俄罗斯总统普京周四与负责安全事务的高官开会商讨乌克兰东部“局势恶化”问题。乌克兰东部分裂力量此前称，乌克兰军队违反停火协议，向他们发起新的攻击。
乌克兰军队与分裂力量9月5日停火后，出现过零星的暴力活动。但停火协议本周显得格外脆弱，冲突双方互相指责对方违反停火协议。
俄新社报导称，“顿涅茨克人民共和国”副总理安德烈·普尔金（Andrei Purgin）称，乌克兰军队向分裂力量阵地发起了“全面战斗”。
乌克兰军方发言人Vladyslav Seleznyov对此矢口否认，称乌克兰军队仍驻守在商定好的地方。
“我们否认这些说法……我们严格履行明斯克（停火）协议，”该发言人通过电话说。
克里姆林宫声明称，总统安全委员会开会讨论了“因乌克兰武装力量再三违反停火协议导致顿巴斯局势恶化”在内的一些事项。
声明未透露会议是否做出决定。
一位在顿涅茨克分裂力量据点的路透目击者称，没有迹象显示冲突已经升级。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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