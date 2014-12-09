乌克兰军方称“静默日”暂停战斗行动

路透基辅12月9日 - 乌克兰政府军称，乌克兰东部周二开始“静默日”，他们已暂停战斗行动。这标志在与分裂分子冲突的前线出现了实质性停火。

在分裂分子的主要据点顿涅茨克市，一位路透记者称，当地时间早上9点前能听到枪炮声，但之后看似减弱。

乌克兰军方一位发言人通过电话表示，“乌克兰军方已暂停所有的战斗行动，准备迎接‘静默日’，但如果分裂分子发动袭击，我们将进行反击。”

乌克兰方面将“静默日”视作俄罗斯支持的分裂分子是否愿意强化停火的试金石。乌克兰冲突双方三个月前曾在明斯克达成停火协议，但之后停火协议不断被破坏，几乎每天都有人员死亡。

如果停火能够持续下去，这对将于本周晚些时候在明斯克举行的和谈是个好消息。明斯克和谈的参加者包括俄罗斯、乌克兰和分裂分子领导人，欧安组织将主持和谈。

俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科表示，预计联络小组将很快举行会议。俄新社援引拉夫罗夫报导称，“未来数日联络小组计划举行会议，会上将讨论相关计划……目的是最终实现停火。”

乌克兰军方称，过去24小时分裂分子仍继续发动袭击，一直到“静默日”开始。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。