乌克兰称分裂势力在和谈期间加强武装

路透基辅/顿涅茨克2月12日 - 乌克兰周四称，亲俄罗斯分裂势力在乌克兰东部用坦克和导弹系统加强其阵地武装，而当时马拉松式的明斯克四方会谈正在进行。

乌克兰、俄罗斯、德国和法国参加的会谈就乌克兰问题达成协议，同意乌克兰政府军与东部分裂势力周日开始全面停火，但四方均称实现真正的和平还有很长的路要走。

协议达成几小时后，乌克兰军方发言人Andriy Lysenko在例行发布会上称：“逃离前线城镇的人数急剧增加，这说明战事加强。”

Lysenko称，就在周三夜里明斯克四方会谈拉锯进行期间，大约50辆坦克、40组导弹系统以及40辆装甲车从俄罗斯穿过Izvaryne边境进入乌克兰分裂势力控制的卢甘斯克地区。

俄罗斯否认向乌叛军提供武器和部队，而乌克兰和北约方面则声称压倒性的证据证明俄罗斯提供了武器和军队。

Lysenko表示，分裂分子加强了其阵地，特别是Debaltseve的阵地。Debaltseve是一处战略交通枢纽，近几周一直是激烈交战的热点地区。Lysenko强调乌克兰政府军尚未放弃任何阵地。

然而叛军高级将领Eduard Basurin称，分裂武装已对该地的乌克兰政府军形成完全合围，政府军只能缴械投降。但Basurin称分裂势力将遵守明斯克协议。

“我们已准备好组织乌克兰政府军在体面条件下从Debaltseve包围圈中撤出。他们应放下武器然后离开，”Basurin在顿涅茨克的记者会上说道，Rossiya24电视台直播了此次记者会。

“顿涅茨克人民共和国部队成功地守住了自己的阵地……并正在开展反攻以阻止敌军突破合围。”

Basurin指责乌政府军周四袭击分裂武装多处阵地，并称顿涅茨克遭到四起炮击。造成两名平民死亡。路透无法证实这一说法。

顿涅茨克一名路透目击者称，一整天可零星听到炮击声，但不清楚炮弹的发射方向以及是谁发射的。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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