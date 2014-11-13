乌克兰在东部重新部署军队 停火协议名存实亡

路透基辅/顿涅茨克11月12 （记者 Pavel Polityuk/Anton Zverev） - 乌克兰周三称，因担心分裂力量发起新的军事进攻，该国正在东部地区重新部署军队。

乌克兰政府军与亲俄分裂力量两个多月前达成的停火协议如今已是名存实亡，西方国家对双方重新陷入全面冲突的担忧与日俱增。

北约盟军最高司令、美军将领布里德洛夫（Philip Breedlove）称，北约在过去几天发现俄罗斯军队和坦克进入乌克兰境内。这证实了国际观察人员的报告。

“俄罗斯直接军事干预乌克兰已是毫无疑问，”布里德洛夫在保加利亚说。

俄罗斯国防部官员科纳申科夫（Igor Konashenkov）在莫斯科称，此类说法缺乏事实依据，俄方对北约的此类指控不予理睬。

乌克兰国防部长Stepan Poltorak明确表示，对于俄方否认向分裂力量提供直接军事支持，乌克兰当局也不再理睬。

“我们正在重新部署武装力量，以应对（叛乱）分子的行动，”Poltorak在基辅的一次政府会议上说。“我的主要任务是为军事行动做准备。”

Poltorak没有透露军队部署的详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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