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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 15:20 BJT

普京与俄官员讨论乌东部“局势恶化”问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅11月6日 - 俄罗斯总统普京周四与负责安全事务的高官开会商讨乌克兰东部“局势恶化”问题。乌克兰东部分裂力量此前称，乌克兰军队违反停火协议，向他们发起新的攻击。

乌克兰军队与分裂力量9月5日停火后，出现过零星的暴力活动。但停火协议本周显得格外脆弱，冲突双方互相指责对方违反停火协议。

俄新社报道称，“顿涅茨克人民共和国”副总理安德烈·普尔金（Andrei Purgin）称，乌克兰军队向分裂力量阵地发起了“全面战斗”。

乌克兰军方发言人Vladyslav Seleznyov对此矢口否认，称乌克兰军队仍驻守在商定好的地方。

“我们否认这些说法……我们严格履行明斯克（停火）协议，”该发言人通过电话说。

克里姆林宫声明称，总统安全委员会开会讨论了“因乌克兰武装力量再三违反停火协议导致顿巴斯局势恶化”在内的一些事项。

声明未透露会议是否做出决定。

一位在顿涅茨克分裂力量据点的路透目击者称，没有迹象显示冲突已经升级。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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