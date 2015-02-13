乌克兰称分裂势力在和谈期间加强武装

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅/顿涅茨克2月12日 - 乌克兰周四称，亲俄罗斯分裂势力在乌克兰东部用坦克和导弹系统加强其阵地武装，而当时马拉松式的明斯克四方会谈正在进行。
乌克兰、俄罗斯、德国和法国参加的会谈就乌克兰问题达成协议，同意乌克兰政府军与东部分裂势力周日开始全面停火，但四方均称实现真正的和平还有很长的路要走。
协议达成几小时后，乌克兰军方发言人Andriy Lysenko在例行发布会上称：“逃离前线城镇的人数急剧增加，这说明战事加强。”
Lysenko称，就在周三夜里明斯克四方会谈拉锯进行期间，大约50辆坦克、40组导弹系统以及40辆装甲车从俄罗斯穿过Izvaryne边境进入乌克兰分裂势力控制的卢甘斯克地区。
俄罗斯否认向乌叛军提供武器和部队，而乌克兰和北约方面则声称压倒性的证据证明俄罗斯提供了武器和军队。
Lysenko表示，分裂分子加强了其阵地，特别是Debaltseve的阵地。Debaltseve是一处战略交通枢纽，近几周一直是激烈交战的热点地区。Lysenko强调乌克兰政府军尚未放弃任何阵地。
然而叛军高级将领Eduard Basurin称，分裂武装已对该地的乌克兰政府军形成完全合围，政府军只能缴械投降。但Basurin称分裂势力将遵守明斯克协议。
“我们已准备好组织乌克兰政府军在体面条件下从Debaltseve包围圈中撤出。他们应放下武器然后离开，”Basurin在顿涅茨克的记者会上说道，Rossiya24电视台直播了此次记者会。
“顿涅茨克人民共和国部队成功地守住了自己的阵地……并正在开展反攻以阻止敌军突破合围。”
Basurin指责乌政府军周四袭击分裂武装多处阵地，并称顿涅茨克遭到四起炮击。造成两名平民死亡。路透无法证实这一说法。
顿涅茨克一名路透目击者称，一整天可零星听到炮击声，但不清楚炮弹的发射方向以及是谁发射的。（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率