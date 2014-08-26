乌克兰称在境内抓到的俄士兵在执行特殊任务

路透基辅8月26日 - 乌克兰周二称，一群俄罗斯士兵进入乌克兰境内，身肩特殊任务。俄罗斯媒体此前曾引述俄国防部消息人士的说法称，他们是不小心进入了乌克兰境内。

乌克兰军方发言人Andriy Lysenko在电视简报会上称，“这不是意外，他们是在执行特殊任务。”

他并称，分离主义者“此刻”正在攻击东南部边境城镇Novoazovsk，乌克兰部队已在该地区摧毁了12辆步兵装甲车辆。

他说道，过去24小时有12名乌克兰士兵在战斗中丧生。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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