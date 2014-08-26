乌克兰称在境内抓到的俄士兵在执行特殊任务

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透基辅8月26日 - 乌克兰周二称，一群俄罗斯士兵进入乌克兰境内，身肩特殊任务。俄罗斯媒体此前曾引述俄国防部消息人士的说法称，他们是不小心进入了乌克兰境内。
乌克兰军方发言人Andriy Lysenko在电视简报会上称，“这不是意外，他们是在执行特殊任务。”
他并称，分离主义者“此刻”正在攻击东南部边境城镇Novoazovsk，乌克兰部队已在该地区摧毁了12辆步兵装甲车辆。
他说道，过去24小时有12名乌克兰士兵在战斗中丧生。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。