乌克兰顿涅茨克一煤矿爆炸 已造成33人遇难

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透顿涅茨克3月4日（记者Maria Tsvetkova） - 周三乌克兰东部城市顿涅茨克的Zasyadko煤矿发生爆炸，已确认33名矿工遇难，被困井下的矿工无人生还。顿涅茨克由反政府武装控制，临近冲突前线。
煤矿官员称很可能是瓦斯爆炸，与乌东部冲突无关。但乌克兰政府则暗示冲突令情势严重，指责分裂分子的通行限制阻碍了救援行动。
约30名矿工亲属在Zasyadko煤矿外询问有无生还者的信息。在爆炸中受伤的矿工Sergei Baldayev与这些人在一起，他面部擦伤，锁骨断裂造成一只胳膊无感觉。
爆炸时矿工Alexei Novoselsky就在矿坑内，他的妹妹站在那里泪流满面。“告诉我，有没有生还者？为什么你们要隐瞒事实？”她问一名试图安抚她的救援人员。
顿涅茨克地方政府称医院里有16名伤者。
当天早些时候，一名矿工遗体被抬出后，紧急救援部门称有32名矿工被困井下。但之后死亡人数不断上升。国际文传电讯社援引当地政府新闻机构报导：“已有33人遇难。”
乌克兰总理亚采纽克表示，中央政府已派出救援人员，“但俄罗斯恐怖分子不让他们进入事发地点”。
事发煤矿目前属于一家私营企业，运营57年来已发生过多起致命事故。2007年的一次爆炸导致106人死亡。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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