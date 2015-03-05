乌克兰顿涅茨克一煤矿爆炸 已造成33人遇难

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透顿涅茨克3月4日 - 周三乌克兰东部城市顿涅茨克的Zasyadko煤矿发生爆炸，已确认33名矿工遇难，被困井下的矿工无人生还。顿涅茨克由反政府武装控制，临近冲突前线。
煤矿官员称很可能是瓦斯爆炸，与乌东部冲突无关。但乌克兰政府则暗示冲突令情势严重，指责分裂分子的通行限制阻碍了救援行动。
约30名矿工亲属在Zasyadko煤矿外询问有无生还者的信息。在爆炸中受伤的矿工Sergei Baldayev与这些人在一起，他面部擦伤，锁骨断裂造成一只胳膊无感觉。
爆炸时矿工Alexei Novoselsky就在矿坑内，他的妹妹站在那里泪流满面。“告诉我，有没有生还者？为什么你们要隐瞒事实？”她问一名试图安抚她的救援人员。
顿涅茨克地方政府称医院里有16名伤者。
当天早些时候，一名矿工遗体被抬出后，紧急救援部门称有32名矿工被困井下。但之后死亡人数不断上升。国际文传电讯社援引当地政府新闻机构报导：“已有33人遇难。”
乌克兰总理亚采纽克表示，中央政府已派出救援人员，“但俄罗斯恐怖分子不让他们进入事发地点”。
事发煤矿目前属于一家私营企业，运营57年来已发生过多起致命事故。2007年的一次爆炸导致106人死亡。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。