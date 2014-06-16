乌官员辱骂普京 招俄方痛斥

路透基辅/莫斯科6月15日（记者 Timothy Heritage/Alissa de Carbonnel） - 乌克兰代理外长Andriy Deshchytsia在俄罗斯驻乌克兰大使馆外的暴力示威中大骂俄罗斯总统普京是”白痴“，俄罗斯周日谴责其做法”超越礼仪界限“。

俄罗斯议会一位高级议员要求Deshchytsia辞职，俄罗斯还就周六的暴力事件向乌克兰提出抗议。在当天的暴力事件中，有车辆被掀翻，窗户被砸碎，俄罗斯国旗亦被撕毁。

Deshchytsia称，他前往俄使馆试图制止集会演变成暴力活动。但YouTube上的一段视频显示，Deshchytsia高喊：“我支持你们抗议，我准备与你们在这里一起喊出‘俄罗斯，滚出乌克兰吧’。”

“是，普京就是个白痴，是的，”他继续说道，示威者对此报以欢呼。

这起暴力事件令本就紧张的乌克兰局势加剧。

俄罗斯外交部在声明中称，外长拉夫罗夫在与法国外长的通话中表示：”就基辅当局不作为、纵容俄罗斯大使馆外的暴乱表示愤怒“。

拉夫罗夫还称，已经就这起示威事件向基辅当局递交了抗议照会，同时还向欧安组织提出了抗议。美国和欧盟也谴责这起暴力事件。

拉夫罗夫在莫斯科向俄罗斯记者讲话时谴责了Deshchytsia，还称这次抗议的目的似乎是攻占俄罗斯大使馆。

“对于Andriy Deshchytsia加入使馆附近的所谓示威者……还发表超越礼仪界限的讲话，我感到特别不安，”俄罗斯通讯社援引拉夫罗夫的话称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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