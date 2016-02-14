乌克兰东部再现暴力冲突 俄罗斯警告称或陷入新冷战

路透慕尼黑2月13日（记者 Robin Emmott/Shadia Nasralla） - 欧安组织（OSCE）周六警告称，乌克兰东部地区的暴力冲突正在加剧，俄罗斯支持的分裂力量已将重武器重新移至前线。俄罗斯回应称，西方正在将世界拖回到50年前。

俄罗斯总理梅德韦杰夫称，东西方关系“陷入了新的冷战”，北约对俄罗斯“敌对且排斥”。这是自俄罗斯将克里米亚纳入本国版图以来几乎两年的时间中，和平努力鲜有进展的最新迹象。

“我有时会疑惑，我们是在2016年还是在1962年？”梅德韦杰夫在慕尼黑安全会议上发表讲话时说道。

明斯克协议在一年前付诸实施，去年末暴力冲突日渐减少，这引发了对乌克兰冲突会很快解决的憧憬。

监督乌克兰东部局势的欧安组织秘书长赞涅尔（Lamberto Zannier）称，情况“再次变得困难”。

“出现了多起事件和违反停火协议的活动。”赞涅尔在慕尼黑安全会议上对路透称。“我们看到有向更接近接触线的地方重新部署重武器的情况……还有使用多管火箭炮、大炮的情况。”他指的是按照明斯克协议撤离的重武器。

对于乌克兰东部地区炮火持续一事，梅德韦杰夫指责乌克兰当局试图将过错推卸到俄方。

“大家都须遵守明斯克协议。但我们认为，首先得看基辅当局是否遵守。”他说道。（完）