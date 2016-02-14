乌克兰东部再现暴力冲突 俄罗斯警告称或陷入新冷战

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透慕尼黑2月13日（记者 Robin Emmott/Shadia Nasralla） - 欧安组织（OSCE）周六警告称，乌克兰东部地区的暴力冲突正在加剧，俄罗斯支持的分裂力量已将重武器重新移至前线。俄罗斯回应称，西方正在将世界拖回到50年前。
俄罗斯总理梅德韦杰夫称，东西方关系“陷入了新的冷战”，北约对俄罗斯“敌对且排斥”。这是自俄罗斯将克里米亚纳入本国版图以来几乎两年的时间中，和平努力鲜有进展的最新迹象。
“我有时会疑惑，我们是在2016年还是在1962年？”梅德韦杰夫在慕尼黑安全会议上发表讲话时说道。
明斯克协议在一年前付诸实施，去年末暴力冲突日渐减少，这引发了对乌克兰冲突会很快解决的憧憬。
监督乌克兰东部局势的欧安组织秘书长赞涅尔（Lamberto Zannier）称，情况“再次变得困难”。
“出现了多起事件和违反停火协议的活动。”赞涅尔在慕尼黑安全会议上对路透称。“我们看到有向更接近接触线的地方重新部署重武器的情况……还有使用多管火箭炮、大炮的情况。”他指的是按照明斯克协议撤离的重武器。
对于乌克兰东部地区炮火持续一事，梅德韦杰夫指责乌克兰当局试图将过错推卸到俄方。
“大家都须遵守明斯克协议。但我们认为，首先得看基辅当局是否遵守。”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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