俄罗斯爆发大规模反战游行 矛头直指普京

路透莫斯科9月21日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯周日爆发大规模游行，抗议乌克兰当前的武装冲突局面，这是乌克兰当局与亲俄分裂主义者发生冲突以来，俄罗斯发生的首次大规模反战集会。

4月以来乌克兰东部武装冲突已造成逾3,000人丧生，不过本月实施停火以来局面相对平静。

俄罗斯此次游行活动名为“和平游行”，组织者称预计周日单是在莫斯科就有超过5万人走上街头，向总统普京传递出强烈讯号：停止战争。预计在俄罗斯其他城市还会爆发抗议活动。

莫斯科警方则称有5,000人参加了游行。抗议者经常抨击警方低估反政府集会的规模，且电视台关于反政府抗议的报导非常有限。

抗议活动组织者之一、反对派领袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在电话里说：“普京就意味着战争，他是战争派的领袖。如果今天我们有很多人（参加抗议），他就会退缩，因为他忌惮自己的人民，只有俄罗斯人才能阻止普京。”

一名路透记者称，周日下午在莫斯科市中心的特维尔(Tverskaya)大街上至少有数千名抗议者，警力亦增强，上空有一架直升机巡逻。

抗议人群中飘扬着俄罗斯国旗和乌克兰国旗，标语上写着“我们在一起”、“普京，我受够了你的谎言”以及“我不希望跟乌克兰交战”。抗议者还高喊“对战争说不”。

年逾50的抗议者Yelena Volkova说：“这次游行要传递的讯号是：呼吁我们的当局停止这场令人无法容忍的、偷偷摸摸的、他们不肯承认的战争。”

40多岁的男子Gennady说：“俄罗斯应该将其雇佣兵从乌克兰撤走，这样一切都会好起来。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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