欧盟对俄罗斯副总理等15人进行制裁（更新版）

(增加俄罗斯对欧盟制裁的反应)

路透布鲁塞尔4月29日(记者 John O'Donnell) -欧盟就俄罗斯对乌克兰的行动对15名俄罗斯人和乌克兰人实施资产冻结和旅行禁令，其中包括俄罗斯副总理柯札克(DmitryNikolayevichKozak)，但没有对商界领袖进行制裁。

最新制裁名单包括俄国家杜马副主席Ludmila Ivanovna Shvetsova、俄罗斯军队高官ValeryVasilevich Gerasimov以及乌克兰的分裂主义领导人。

但名单不包括俄罗斯能源巨头的领导人，例如俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦(IgorSechin)。美国周一公布的最新制裁名单中有谢钦。

至此，因俄罗斯在乌克兰的行动而受到欧盟制裁的总人数升至48人。

早些时候，美国白宫宣布将对7名俄罗斯人和17家与普京有关的企业进行制裁。

俄罗斯周二对欧盟实施的新制裁予以抨击，称欧盟是在跟随美国的脚步，应对此感到羞耻。

俄罗斯外交部称，“不是迫使基辅当局与乌克兰南部坐下来就国家的未来结构进行协商，我们的伙伴们在听命于美国，针对俄罗斯作出不友好的举动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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