更新版 1-东欧情势：欧盟对俄罗斯副总理等15人进行制裁

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
(新增细节)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔4月29日(记者 John O'Donnell) - 欧盟就俄罗斯对乌克兰的行动对15名俄罗斯人和乌克兰人实施资产冻结和旅行禁令，其中包括俄罗斯副总理柯札克(Dmitry Nikolayevich Kozak)，但没有对商界领袖进行制裁。
最新制裁名单包括俄国家杜马副主席Ludmila Ivanovna Shvetsova、俄罗斯军队高官Valery Vasilevich Gerasimov以及乌克兰的分裂主义领导人。
但名单不包括俄罗斯能源巨头的领导人，例如俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)。美国周一公布的最新制裁名单中有谢钦。
至此，因俄罗斯在乌克兰的行动而受到欧盟制裁的总人数升至48人。
早些时候，美国白宫宣布将对7名俄罗斯人和17家与普京有关的企业进行制裁。
俄罗斯周二对欧盟实施的新制裁予以抨击，称欧盟是在跟随美国的脚步，应对此感到羞耻。
俄罗斯外交部称，“不是迫使基辅当局与乌克兰南部坐下来就国家的未来结构进行协商，我们的伙伴们在听命于美国，针对俄罗斯作出不友好的举动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
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