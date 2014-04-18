北约派舰船前往波罗的海 加强协防东欧盟国

路透布鲁塞尔4月17日（记者 Adrian Croft） -北约周四称已派部分海军快速反应部队前往波罗的海，此举是北约加强东欧盟国防御以应对乌克兰危机计划的一部分。

此外，加拿大称已经向北约提供了六架CF-18战斗机，协助加强北约在东欧的存在，以便让该地区的盟国相信，在他们面临俄罗斯的任何侵略时，北约都会保护他们。

美国国防部称其在波兰的F-16战斗机部署时间会延长至年底，同时鼓励其他北约成员国参与北约的计划。

北约已经明确表态，不计划军事干预乌克兰。但北约周三宣布，计划向东欧派更多船舰、飞机和军队，以缓和该地区盟国的担忧。

北约周三仅公布了计划概要，相关详情周四开始浮出水面。

北约海军司令部发言人称，由五艘小船舰（四艘扫雷艇和一艘支援舰）组成的多国舰队很快将会前往波罗的海，并会“在可预见的未来”驻留。

这些船舰来自挪威、荷兰、比利时和爱沙尼亚，属于北约旗下四支海军力量之一，这些海军力量可组成一支快速反应部队。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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