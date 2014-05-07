北约最高军事长官称须考虑在东欧永久驻军

路透渥太华5月6日（记者Randall Palmer / David Ljunggren） -北约最高军事长官周二表示，鉴于乌克兰局势日益加剧，北约须考虑在东欧部分地区永久驻军。

北约已在东欧一些国家如波罗的海国家、波兰和罗马尼亚部署短期陆军、空军及海军换防，而这些部署将于今年底结束。

被问及北约是否寻求在东欧永久驻兵时，欧洲盟军最高司令、美国空军上将菲利普·布里德洛夫(PhilipBreedlove)说道：“我认为我们应该考虑这件事情，而且北约国家首脑将就此讨论，看看事情向何处发展。”

北约国家首脑定于9月上旬在威尔士举行峰会。

布里德洛夫在记者会上称，在峰会的准备阶段，北约指挥官、国防部长及外长将审视北约在东欧问题上的举措是否妥当、考虑一些“更棘手的问题”。

布里德洛夫说：“鉴于克里米亚已经发生的、以及乌克兰东部边境正在发生的情况，我们需要考虑新形势下的响应和应对能力、以及能够就此部署的兵力。”

布里德洛夫还坚称美国战略重心向亚洲转移不会对北约的集体防御造成影响，但他承认美国在欧洲的军力部署已比冷战时期缩减了约三分之一。

被问及美军部署的力量能否应对俄罗斯的行动时，他称：“我认为就目前的局势而言，现在美国以及其它任何北约成员国都必须对（冷战后的）所作的一些决定进行重新评估。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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