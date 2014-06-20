北约称俄罗斯在俄乌边境增兵数千人

路透伦敦6月19日 - 北约秘书长拉斯穆森周四称，目前在乌克兰东部边境附近的俄军至少增加了数千人，这是令人遗憾的倒退举动。

在俄罗斯3月将克里米亚纳入版图后，北约曾称俄罗斯在乌克兰边境附近集结了约4万官兵。俄罗斯之后撤离了大部分军队，大约一周前仍有一支部队和1,000人的兵力。

“我们目前看到在乌克兰边境附近的俄军又有增加，现在部署的俄军至少增加了数千人，”拉斯穆森在伦敦说道。

“我认为这是令人遗憾的倒退举动，似乎表明俄罗斯保留了进一步干预乌克兰的选择权，”他说。“如果俄罗斯进一步干预乌克兰，国际社会将不得不以坚决态度回应。”

他还补充说，“这或暗示……俄罗斯会遭到进一步的经济制裁，这将会对俄罗斯经济产生十分严重的破坏性影响。”

一位北约军官称，过去几天，北约发现有迹象显示，由数千兵力组成的一些俄罗斯机械化部队在乌克兰边境附近执行新的调动。

“这些部队不像是要执行‘边防巡逻’任务，而似乎是在待命区集结，进行准备，并等待命令，”该军官称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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