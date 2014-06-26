北约称俄罗斯未遵守有关乌克兰问题的承诺

路透布鲁塞尔6月25日（记者 Adrian Croft/Sabine Siebold） - 北约秘书长拉斯穆森周三称，没有迹象显示俄罗斯遵守其关于乌克兰问题的国际承诺。与此同时，英国警告称，除非俄罗斯采取行动制止乌克兰东部地区的战斗，否则俄罗斯会面临欧盟更严厉的制裁。

因俄罗斯将克里米亚纳入本国版图，北约已经暂停了与俄罗斯的所有务实合作，不过对双方的高级别政治接触仍持开放态度。

“我遗憾地告诉大家，我们没有看到俄罗斯遵守其国际承诺的迹象，”拉斯穆森在布鲁塞尔与北约盟国外长召开会议期间对记者说。

“因此，我们今天将对我们与俄罗斯的关系进行评估，并且决定接下来的行动，”他说道，但未指明俄罗斯的行动是如何没有达到预期的。

前来参加北约会议的英国外交大臣黑格警告称，除非俄罗斯采取行动化解乌克兰东部的暴力活动，支持乌克兰总统波罗申科提出的和平计划，否则英国将支持欧盟对俄罗斯实施更严厉的制裁。

如果欧盟国家领导人没有看到俄罗斯采取行动支持波罗申科的提议，在周五召开的欧盟峰会上，他们则可能会讨论对俄罗斯实施严厉的经济制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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