北约称俄罗斯未遵守有关乌克兰问题的承诺

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透布鲁塞尔6月25日（记者 Adrian Croft/Sabine Siebold） - 北约秘书长拉斯穆森周三称，没有迹象显示俄罗斯遵守其关于乌克兰问题的国际承诺。与此同时，英国警告称，除非俄罗斯采取行动制止乌克兰东部地区的战斗，否则俄罗斯会面临欧盟更严厉的制裁。
因俄罗斯将克里米亚纳入本国版图，北约已经暂停了与俄罗斯的所有务实合作，不过对双方的高级别政治接触仍持开放态度。
“我遗憾地告诉大家，我们没有看到俄罗斯遵守其国际承诺的迹象，”拉斯穆森在布鲁塞尔与北约盟国外长召开会议期间对记者说。
“因此，我们今天将对我们与俄罗斯的关系进行评估，并且决定接下来的行动，”他说道，但未指明俄罗斯的行动是如何没有达到预期的。
前来参加北约会议的英国外交大臣黑格警告称，除非俄罗斯采取行动化解乌克兰东部的暴力活动，支持乌克兰总统波罗申科提出的和平计划，否则英国将支持欧盟对俄罗斯实施更严厉的制裁。
如果欧盟国家领导人没有看到俄罗斯采取行动支持波罗申科的提议，在周五召开的欧盟峰会上，他们则可能会讨论对俄罗斯实施严厉的经济制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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