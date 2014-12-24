乌克兰放弃不结盟地位 为加入北约铺路

路透基辅12月23日 - 乌克兰议会周二宣布放弃不结盟地位，旨在最终加入北约，此举激怒了俄罗斯。俄罗斯将北约东扩视为对自身安全的威胁。

加入北约可能需要数年时间，但一名北约发言人在布鲁塞尔说：“我们的大门是敞开的，只要乌克兰提出要求，并达到加入的标准及遵循必要的原则，就可成为北约成员国。”

但俄罗斯将乌克兰这次投票称为是“对我们迈出了不友好的一步”。

俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯驻欧安组织大使科林（Andrey Kelin）的话报导：“这个政治变量将只会为（俄乌）关系增加麻烦和敏感。”

乌克兰外长Pavlo Klimkin投票前在基辅向议员们发表讲话称，取消中立地位，凸显了乌克兰转向欧洲和西方的决心。

这项修订案获得303票支持，顺利通过，比需要获得的最低支持票数多出77票。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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