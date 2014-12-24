乌克兰放弃不结盟地位 为加入北约铺路

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透基辅12月23日 - 乌克兰议会周二宣布放弃不结盟地位，旨在最终加入北约，此举激怒了俄罗斯。俄罗斯将北约东扩视为对自身安全的威胁。
加入北约可能需要数年时间，但一名北约发言人在布鲁塞尔说：“我们的大门是敞开的，只要乌克兰提出要求，并达到加入的标准及遵循必要的原则，就可成为北约成员国。”
但俄罗斯将乌克兰这次投票称为是“对我们迈出了不友好的一步”。
俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯驻欧安组织大使科林（Andrey Kelin）的话报导：“这个政治变量将只会为（俄乌）关系增加麻烦和敏感。”
乌克兰外长Pavlo Klimkin投票前在基辅向议员们发表讲话称，取消中立地位，凸显了乌克兰转向欧洲和西方的决心。
这项修订案获得303票支持，顺利通过，比需要获得的最低支持票数多出77票。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。