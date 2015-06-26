普京在乌克兰东部的动作尚未结束--北约最高统帅

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔6月25日（记者Phil Stewart/Adrian Croft） - 北约最高指挥官周四称，俄罗斯总统普京在乌克兰东部的动作尚未结束，他警告称俄罗斯一直在俄乌边境增加补给，军事行动的可能性依然存在。
美国空军上将、北约盟军最高司令菲利普·布里德洛夫(Philip Breedlove)称，俄乌边境“完全敞开”，军备和补给得以自由运送。
布里德洛夫称，近几个月来俄乌边境俄罗斯一方的军力状况并无太大变化，但美军官员观察到俄罗斯“重要补给、弹药等的存量达到了支持军事行动的水平”。
布里德洛夫称在乌克兰境内，“我们看到有一支队伍在受训，由俄罗斯人领导，……并可随时在顿巴斯地区执行任何任务。”
“我认为普京先生在乌克兰东部的动作并未结束，”布里德洛夫告诉记者，而乌克兰政府仍在期冀得到西方支持。
俄罗斯则否认在乌克兰境内驻扎部队。
北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)表示宣布停火协议失效是不明智的，因为这仍是“和平解决途径的最佳基础”。
“如果没有明斯克协议，我真的担心局势会更恶化，”他在记者会上说道。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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