北约称俄军从乌克兰大规模撤离

路透布鲁塞尔9月24日 - 北约发言人简森（Jay Janzen）周三称，北约发现俄罗斯军队从乌克兰境内大规模撤离，但仍有许多俄军驻扎在俄乌边境附近。

“有俄罗斯常规部队从乌克兰境内大规模撤离，但有数千俄军仍部署在边境附近，”简森在回复路透的电邮中称。

“一些俄军仍在乌克兰境内，数量则难以确定，因亲俄分裂主义势力控制着数个边境通道，而且经常有部队在边境来来往往。此外，俄罗斯特种部队也在乌克兰开展行动，但很难侦测到他们。”

一名北约军官9月4日曾称，俄罗斯有数千人的作战部队和数百辆坦克及装甲车在乌克兰境内，同时还有约2万俄军部署在乌克兰边境附近。

而最近在一周前，北约称他们认为乌克兰境内仍有约1,000名俄军。

简森称，乌克兰政府军与分裂主义武装之间包括炮火在内的冲突事件已减少。

他说：“北约对这些正面迹象表示欢迎，并鼓励各方继续朝着和平解决危机的方向努力。”他并指出，北约对大量俄军部署在乌克兰东部边境附近表示关切。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。