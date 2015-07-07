焦点：北约或修订战略概念 以应对与俄罗斯的紧张关系

路透布鲁塞尔7月6日 （记者 Adrian Croft） - 北约准备与俄罗斯长期对峙，其不愿接受乌克兰冲突已基本改变了欧洲安全格局的事实，还可能迫不得已而放弃与俄罗斯建立建设性关系的希望。

一些急欲避免新冷战或被拖入代价高昂的军备竞赛的北约盟国希望，这场由俄罗斯将克里米亚纳入版图引发的关系危机能尽快平息，就像2008年俄罗斯与格鲁吉亚开战导致双方降至冰点的关系很快回暖一样。

但北约渐渐明白这种情况不会出现，他们同俄罗斯的关系已经进入了可能长期持续的全新霜冻期，而这可能需要北约做出正式的战略调整。

双方曾在乌克兰东部问题上大打口水战。以美国为主的北约指责俄罗斯派兵支持乌克兰东部的亲俄分裂力量，而俄罗斯对此则矢口否认。

这样的紧张关系，引发了是否该修订北约战略概念的辩论。相关战略概念文件出台的背景是，当时出现了北约与俄罗斯可将多年冷战敌对搁置一边进行合作的希望。

“鉴于俄罗斯的行为，（文件中）一些将俄罗斯视为北约战略伙伴的措辞无疑存在问题，”美国驻北约大使卢特（Douglas Lute）上月对记者称。但他表示，尚未决定是否修订文件。

北约方面正在起草应对各种秘密情形的详细应急方案，欧洲爆发战争也不再是完全不可能。

立陶宛国防部长Juozas Olekas称，北约不得不适应全新的安全环境，修订该战略文件则是“选择之一”。

“俄罗斯目前是我们的一大威胁，”他上月在布鲁塞尔的北约会议间隙对路透说。他还称，北约没有关闭今后可能与俄罗斯合作的大门，但俄罗斯必须尊重国际法。

一位要求匿名的北约外交官称，鲜有观点认为北约战略文件已经过时、须“尽快”修订。

他称，与俄罗斯的霜冻关系将持续，因为普京当权“和（俄罗斯与）西方对峙是关联的”。

该外交官称，包括德国在内的一些盟国不愿目前修订北约战略文件，部分原因是这项工作需要耗时一年左右，另外他们也不想通过关闭合作大门与俄罗斯为敌，或是不愿采取任何可能破坏乌克兰停火协议的措施。

北约似乎可能选择妥协。外交人士称，在明年7月的华沙会议上，北约领导人可能下令进行修订该战略文件的工作，以待可能于2018年召开的北约下次会议批准。

北约的“战略概念”曾随着安全形势的重大改变而进行过修订，譬如柏林墙倒塌、9·11事件等。

路透就北约战略文件可能修订一事向俄罗斯国防部寻求置评，后者没有回复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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