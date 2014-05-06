北约：俄罗斯或借助煽动骚乱实现在乌东部的目标

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路透渥太华5月5日(记者 Randall Palmer) - 北约驻欧洲最高军事指挥官周一表示，他不再认为俄罗斯常规军将进入乌克兰东部，预测俄罗斯将通过让非常规力量煽动混乱实现目标。

美国空军司令菲利普·布里德洛夫(Philip Breedlove)表示，俄罗斯称只有乌克兰人在乌克兰东部起义，这完全是错误的，他说，俄罗斯的特别部队显然也在乌东部地区作战，正如他们在克里米亚被纳入俄罗斯之前一样。

他在渥太华对军事和外交人士表示：“还记得吗，俄罗斯总统普京先是否认，现在又承认他们曾出现在克里米亚。随着时间的推移，相同的一幕将在乌克兰重演。”

布里德洛夫表示：“乌克兰东部的事态就是克里米亚的翻版。”

俄罗斯在与乌克兰东部接壤地区集结了大批军队，引发了人们对俄罗斯或许会派遣地面部队保护乌东部俄罗斯人的担忧。

布里德洛夫表示，直到一周前，他还认为俄罗斯最有可能做出的军事回应会是向乌克兰南部派遣军队，夺取一座通往克里米亚半岛的大陆桥，然后挺进黑海港口城市敖德萨(Odessa)，随后进一步向西朝摩尔多瓦共和国方向进军。

“现在我要告诉你，我不认为这是最有可能的行动路线……我现在认为，普京或许能在乌克兰东部实现其目标，同时绝不会让俄军越过边境线。”

“现在我认为，最有可能的行动方案是，他会继续现在做的事：让乌克兰政府失信于民，制造混乱，试图为分离主义运动创造条件。”布里德洛夫还补充道，这将使俄罗斯更易强化对乌克兰东部的军事和经济控制。（完）