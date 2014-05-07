北约最高军事长官称须考虑在东欧永久驻军

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华5月6日 - 北约最高军事长官周二表示，鉴于乌克兰局势日益加剧，北约须考虑在东欧部分地区永久驻军。
北约已在东欧一些国家如波罗的海国家、波兰和罗马尼亚部署短期陆军、空军及海军换防，而这些部署将于今年底结束。
被问及北约是否寻求在东欧永久驻兵时，欧洲盟军最高司令、美国空军上将菲利普·布里德洛夫(Philip Breedlove)说道：“我认为我们应该考虑这件事情，而且北约国家首脑将就此讨论，看看事情向何处发展。”
北约国家首脑定于9月上旬在威尔士举行峰会。
布里德洛夫在记者会上称，在峰会的准备阶段，北约指挥官、国防部长及外长将审视北约在东欧问题上的举措是否妥当、考虑一些“更棘手的问题”。
布里德洛夫说：“鉴于克里米亚已经发生的、以及乌克兰东部边境正在发生的情况，我们需要考虑新形势下的响应和应对能力、以及能够就此部署的兵力。”
布里德洛夫还坚称美国战略重心向亚洲转移不会对北约的集体防御造成影响，但他承认美国在欧洲的军力部署已比冷战时期缩减了约三分之一。
被问及美军部署的力量能否应对俄罗斯的行动时，他称：“我认为就目前的局势而言，现在美国以及其它任何北约成员国都必须对（冷战后的）所作的一些决定进行重新评估。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p