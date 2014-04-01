东欧情势：北约中止与俄罗斯的所有合作，抗议其吞并克里米亚

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
美国国务卿克里表示，北约优先考虑以缓和局势的外交途径来解决危机。
他在新闻发布会上称，俄罗斯周一宣布将一支部队从靠近乌克兰边境地区撤回，这是一个虽然很小但受欢迎的姿态。
拉斯穆森稍早表示，北约尚未看到俄罗斯从乌克兰边境撤军的迹象。
北约与俄罗斯间大使级别或更高级别的对话也可能继续，因此双方可以讨论解决危机的方法。
北约在与乌克兰外交部长会谈时同意，加强在培训和其它计划上的合作，以帮助乌克兰军队实现现代化。
拉斯穆森表示，北约将为乌克兰提供更多参加北约军事演习的机会。
就在北约成员国外长会聚一堂之际，俄罗斯警告乌克兰不要想着加入北约，称乌克兰过去试图靠近北约的努力就曾导致不好的后果。(完) (编译 张荻/许娜；审校 徐文焰)
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