东欧情势：北约中止与俄罗斯的所有合作，抗议其吞并克里米亚

美国国务卿克里表示，北约优先考虑以缓和局势的外交途径来解决危机。

他在新闻发布会上称，俄罗斯周一宣布将一支部队从靠近乌克兰边境地区撤回，这是一个虽然很小但受欢迎的姿态。

拉斯穆森稍早表示，北约尚未看到俄罗斯从乌克兰边境撤军的迹象。

北约与俄罗斯间大使级别或更高级别的对话也可能继续，因此双方可以讨论解决危机的方法。

北约在与乌克兰外交部长会谈时同意，加强在培训和其它计划上的合作，以帮助乌克兰军队实现现代化。

拉斯穆森表示，北约将为乌克兰提供更多参加北约军事演习的机会。