北约称俄罗斯未遵守有关乌克兰问题的承诺

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔6月25日 - 北约秘书长拉斯穆森周三称，没有迹象显示俄罗斯遵守其关于乌克兰问题的国际承诺。与此同时，英国警告称，除非俄罗斯采取行动制止乌克兰东部地区的战斗，否则俄罗斯会面临欧盟更严厉的制裁。
因俄罗斯将克里米亚纳入本国版图，北约已经暂停了与俄罗斯的所有务实合作，不过对双方的高级别政治接触仍持开放态度。
“我遗憾地告诉大家，我们没有看到俄罗斯遵守其国际承诺的迹象，”拉斯穆森在布鲁塞尔与北约盟国外长召开会议期间对记者说。
“因此，我们今天将对我们与俄罗斯的关系进行评估，并且决定接下来的行动，”他说道，但未指明俄罗斯的行动是如何没有达到预期的。
前来参加北约会议的英国外交大臣黑格警告称，除非俄罗斯采取行动化解乌克兰东部的暴力活动，支持乌克兰总统波罗申科提出的和平计划，否则英国将支持欧盟对俄罗斯实施更严厉的制裁。
如果欧盟国家领导人没有看到俄罗斯采取行动支持波罗申科的提议，在周五召开的欧盟峰会上，他们则可能会讨论对俄罗斯实施严厉的经济制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G