东欧情势：俄罗斯在乌俄边境集结2万军队，北约担心局势升级

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透布鲁塞尔8月6日 - 北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。
“我们不会猜测俄罗斯是怎么想的，但我们可以看到俄罗斯是怎么做的，这很令人担忧。俄罗斯已经在乌克兰东部边境集结了大约2万备战部队， ”北约发言人Oana Lungescu在声明中称。
“俄罗斯此次集结军队可能使局势进一步升级，并破坏寻找外交解决方案的努力。这种局面很危险。”
波兰总理Donald Tusk周三表示，他有理由怀疑在过去几天里俄罗斯军队直接介入乌克兰的可能性升高。
北约的声明称它担忧俄罗斯可能以“人道主义或维和为藉口派军队进入乌克兰东部。”(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.