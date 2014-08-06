东欧情势：俄罗斯在乌俄边境集结2万军队，北约担心局势升级

路透布鲁塞尔8月6日 - 北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

“我们不会猜测俄罗斯是怎么想的，但我们可以看到俄罗斯是怎么做的，这很令人担忧。俄罗斯已经在乌克兰东部边境集结了大约2万备战部队， ”北约发言人Oana Lungescu在声明中称。

“俄罗斯此次集结军队可能使局势进一步升级，并破坏寻找外交解决方案的努力。这种局面很危险。”

波兰总理Donald Tusk周三表示，他有理由怀疑在过去几天里俄罗斯军队直接介入乌克兰的可能性升高。

北约的声明称它担忧俄罗斯可能以“人道主义或维和为藉口派军队进入乌克兰东部。”(完)