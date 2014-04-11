北约卫星图像显示俄罗斯在俄乌边境屯兵4万

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透比利时蒙斯4月10日（记者 Adrian Croft） -北约周四公布的卫星图像显示，俄罗斯在乌克兰边境附近部署四万兵力，同时还部署了坦克、装甲车、炮弹和飞机，为其行动做准备。
“正如图像所示，这是一支高度戒备的精锐部队，接近各种通讯路线，”英国军方官员Gary Deakin在位于比利时蒙斯（Mons）的北约军事总部说。
“一旦接到命令，这支部队拥有各种资源，能迅速进入乌克兰，”他说。
如果俄罗斯决定向乌克兰派兵，该国第一支部队可在12个小时内展开行动。
Deakin称，北约在接近乌克兰边境的100多个不同地点发现了俄罗斯部队。
俄罗斯官方通讯社援引一位本国官员的话称，这些图像是去年8月拍到的。俄罗斯否认在边境附近集结部队，指责北约煽动紧张情绪以争取支持。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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