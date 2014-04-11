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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:28 BJT

北约卫星图像显示俄罗斯在俄乌边境屯兵4万

(本文由路透中文网编译提供)

路透比利时蒙斯4月10日（记者 Adrian Croft） - 北约周四公布的卫星图像显示，俄罗斯在乌克兰边境附近部署四万兵力，同时还部署了坦克、装甲车、炮弹和飞机，为其行动做准备。

“正如图片所示，这是一支高度戒备的精锐部队，接近各种通讯路线，”英国军方官员Gary Deakin在位于比利时蒙斯（Mons）的北约军事总部说。

“一旦接到命令，这支部队拥有各种资源，能迅速进入乌克兰，”他说。

如果俄罗斯决定向乌克兰派兵，该国第一支部队可在12个小时内展开行动。

Deakin称，北约在接近乌克兰边境的100多个不同地点发现了俄罗斯部队。

俄罗斯官方通讯社援引一位本国官员的话称，这些图片是去年8月拍到的。俄罗斯否认在边境附近集结部队，指责北约煽动紧张情绪以争取支持。（完）
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