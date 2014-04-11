北约卫星图像显示俄罗斯在俄乌边境屯兵4万

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透比利时蒙斯4月10日（记者 Adrian Croft） - 北约周四公布的卫星图像显示，俄罗斯在乌克兰边境附近部署四万兵力，同时还部署了坦克、装甲车、炮弹和飞机，为其行动做准备。
“正如图片所示，这是一支高度戒备的精锐部队，接近各种通讯路线，”英国军方官员Gary Deakin在位于比利时蒙斯（Mons）的北约军事总部说。
“一旦接到命令，这支部队拥有各种资源，能迅速进入乌克兰，”他说。
如果俄罗斯决定向乌克兰派兵，该国第一支部队可在12个小时内展开行动。
Deakin称，北约在接近乌克兰边境的100多个不同地点发现了俄罗斯部队。
俄罗斯官方通讯社援引一位本国官员的话称，这些图片是去年8月拍到的。俄罗斯否认在边境附近集结部队，指责北约煽动紧张情绪以争取支持。（完）
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。