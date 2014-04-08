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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:03 BJT

北约秘书长呼吁俄军从俄乌边境撤离

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月8日 - 北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen)周二称，乌克兰东部的事态令人非常担心，他呼吁俄罗斯从俄乌边境撤军。

拉斯穆森在北约会议上说：“乌克兰东部的事态令人非常担心，我呼吁俄罗斯退后。若针对乌克兰东部有任何进一步举动，将导致事态严重升级，而非缓解。”

他指出，俄罗斯必须将之前在俄乌边境集结的数万俄军撤走。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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