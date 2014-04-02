俄罗斯称北约重弹冷战老调

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯周三指责北约停止与俄罗斯的合作，是在重弹冷战老调，并称这种行动对双方均无益处。
俄罗斯称，北约各国外长们周二决定停止与俄罗斯的所有合作，以抗议俄罗斯将克里米亚从乌克兰分离出去，这让人有种“往日重现”的感觉。
俄罗斯外交部发言人AlexanderLukashevich在声明中称，“（北约）声明的用语很像‘冷战’时期的口头较量。”
他说道，北约上一次作出停止与俄罗斯合作的决定，是在2008年俄格战争时，但后来北约又主动恢复了与俄罗斯的合作。
“俄罗斯和北约停止在对抗现代威胁以及国际和欧洲安全上的合作，特别是在反恐、打击海盗、对抗自然和人为灾难等领域，不难想像谁将会从中受益，”Lukashevich称。
“不管什么情况，受益的肯定不会是俄罗斯和北约。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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