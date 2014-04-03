俄罗斯称北约重弹冷战老调

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯周三指责北约停止与俄罗斯的合作，是在重弹冷战老调，并称这种行动对双方均无益处。
俄罗斯称，北约各国外长们周二决定停止与俄罗斯的所有合作，以抗议俄罗斯将克里米亚从乌克兰分离出去，这让人有种“往日重现”的感觉。
俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称，“（北约）声明的用语很像‘冷战’时期的口头较量。”
他说道，北约上一次作出停止与俄罗斯合作的决定，是在2008年俄格战争时，但后来北约又主动恢复了与俄罗斯的合作。
“俄罗斯和北约停止在对抗现代威胁以及国际和欧洲安全上的合作，特别是在反恐、打击海盗、对抗自然和人为灾难等领域，不难想像谁将会从中受益，”Lukashevich称。
“不管什么情况，受益的肯定不会是俄罗斯和北约。”（完）
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)