俄罗斯称北约重弹冷战老调

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯周三指责北约停止与俄罗斯的合作，是在重弹冷战老调，并称这种行动对双方均无益处。

俄罗斯称，北约各国外长们周二决定停止与俄罗斯的所有合作，以抗议俄罗斯将克里米亚从乌克兰分离出去，这让人有种“往日重现”的感觉。

俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称，“（北约）声明的用语很像‘冷战’时期的口头较量。”

他说道，北约上一次作出停止与俄罗斯合作的决定，是在2008年俄格战争时，但后来北约又主动恢复了与俄罗斯的合作。

“俄罗斯和北约停止在对抗现代威胁以及国际和欧洲安全上的合作，特别是在反恐、打击海盗、对抗自然和人为灾难等领域，不难想像谁将会从中受益，”Lukashevich称。