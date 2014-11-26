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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 14:04 BJT

俄警告乌克兰不要加入北约--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月25日 - 俄罗斯副外长亚布科夫（Sergei Ryabkov）周二称，乌克兰总统宣布将在几年内就加入北约举行公投，这会令该地区紧张局势升温。

“我确信，乌克兰领导层宣布的事情，只会令围绕乌克兰问题的局势进一步升级，”国际文传电讯社（Interfax）援引亚布科夫的话称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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