北约称，俄罗斯加强核武库不是负责任核大国的行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透波兰6月17日 - 美国空军上将、北大西洋公约组织（NATO）最高军事长官菲利普·布里德洛夫周三称，俄罗斯宣称其核武库今年将增加逾40枚洲际弹道导弹，这不是一个负责任的核大国应有的行为。

俄罗斯总统普京周二宣布俄罗斯将加强核武库，进一步加剧了俄罗斯和西方国家的紧张关系。

“这不是负责任核国家的行为方式，”布里德洛夫在出访波兰期间向路透表示。

“加剧核紧张关系的言论不是一种负责任的行为，我们寻求并敦促这些（核）国家以更加负责任的方式处理这种特殊武器。”

北约秘书长斯托尔滕贝格很快就对普京的言论作出回应，指责俄罗斯是在“炫耀核武力”，称这是“破坏稳定和危险的”言论。

斯托尔滕贝格周三向路透表示，俄罗斯正在对新型军事能力进行大力投入，包括核能力。

“他们正在进行更多核力量演习，且核言论的运用也是他们战略的一部分，”斯托尔滕贝格表示。（完）