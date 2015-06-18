北约称，俄罗斯加强核武库不是负责任核大国的行为

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波兰6月17日 - 美国空军上将、北大西洋公约组织（NATO）最高军事长官菲利普·布里德洛夫周三称，俄罗斯宣称其核武库今年将增加逾40枚洲际弹道导弹，这不是一个负责任的核大国应有的行为。
俄罗斯总统普京周二宣布俄罗斯将加强核武库，进一步加剧了俄罗斯和西方国家的紧张关系。
“这不是负责任核国家的行为方式，”布里德洛夫在出访波兰期间向路透表示。
“加剧核紧张关系的言论不是一种负责任的行为，我们寻求并敦促这些（核）国家以更加负责任的方式处理这种特殊武器。”
北约秘书长斯托尔滕贝格很快就对普京的言论作出回应，指责俄罗斯是在“炫耀核武力”，称这是“破坏稳定和危险的”言论。
斯托尔滕贝格周三向路透表示，俄罗斯正在对新型军事能力进行大力投入，包括核能力。
“他们正在进行更多核力量演习，且核言论的运用也是他们战略的一部分，”斯托尔滕贝格表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”