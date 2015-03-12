北约秘书长称俄罗斯仍在为乌分裂力量提供武器和培训

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透比利时蒙斯3月11日 - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三称，俄罗斯仍在为乌克兰东部的分裂力量提供武器和培训，他还呼吁乌克兰冲突双方协助国际观察员巩固停火。
在新闻发布会上被问及有美国外交官称俄罗斯坦克近几日进入乌克兰境内一事时，斯托尔滕贝格拒绝对该问题具体置评，但他称：“我们……仍看到俄罗斯在乌克兰东部分裂力量中的存在，还有对后者的大力支持。我们看到了设备交货、武力和培训活动，因此俄罗斯仍在乌克兰东部地区（活动）。”
“因此，我们呼吁俄方从乌克兰东部全部撤军，遵守明斯克协议。”
美国国务院高官纽兰（Victoria Nuland）周二在国会听证会上称，近几日有俄罗斯坦克和大炮进入乌克兰境内，这违反了2月12日在明斯克达成的停火协议。
斯托尔滕贝格和北约高级指挥官、美国将领布里德洛夫（Philip Breedlove）对记者称，他们目前在乌克兰的首要任务是让欧安组织（OSCE）观察员安全且自由地进入，同时能够获得巩固停火所需的全面信息。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率