北约秘书长称俄罗斯仍在为乌分裂力量提供武器和培训

(本文由路透中文网编译提供)

路透比利时蒙斯3月11日 - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三称，俄罗斯仍在为乌克兰东部的分裂力量提供武器和培训，他还呼吁乌克兰冲突双方协助国际观察员巩固停火。

在新闻发布会上被问及有美国外交官称俄罗斯坦克近几日进入乌克兰境内一事时，斯托尔滕贝格拒绝对该问题具体置评，但他称：“我们……仍看到俄罗斯在乌克兰东部分裂力量中的存在，还有对后者的大力支持。我们看到了设备交货、武力和培训活动，因此俄罗斯仍在乌克兰东部地区（活动）。”

“因此，我们呼吁俄方从乌克兰东部全部撤军，遵守明斯克协议。”

美国国务院高官纽兰（Victoria Nuland）周二在国会听证会上称，近几日有俄罗斯坦克和大炮进入乌克兰境内，这违反了2月12日在明斯克达成的停火协议。

斯托尔滕贝格和北约高级指挥官、美国将领布里德洛夫（Philip Breedlove）对记者称，他们目前在乌克兰的首要任务是让欧安组织（OSCE）观察员安全且自由地进入，同时能够获得巩固停火所需的全面信息。(完)