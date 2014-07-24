荷兰全国默哀 迎接首批马航MH17客机罹难者遗体回国

路透荷兰埃因霍温7月23日(记者 Harro Ten Wolde/Thomas Escritt) - 荷兰首批被送回阿姆斯特丹的马航17航班罹难者遗体周三抵达荷兰一处军事基地。荷兰全国上下处于哀悼当中。

丧钟敲响，降下半旗，悼念上周在乌克兰东部坠毁的马航MH17客机遇难的298名罹难者。荷兰全国在自1962年荷兰战时女王威廉敏娜女王（Queen Wilhelmina）逝世以来的首个全国国丧日迎接遗体。

两架军用飞机载着40具棺木降落在荷兰南部城市埃因霍温，荷兰国王威廉·亚历山大(Willem-Alexander)与首相马克·吕特（Mark Rutte）及众多要员列道接机。

号手吹响为战争罹难者举行军事葬礼的曲目《The Last Post》，军事仪仗队肃立致敬。

一分钟默哀后，荷兰四军军人登上荷兰军方的一架“大力神”运输机与一架澳大利亚波音C-17运输机，将棺木抬下，送至在跑道上等候的40部灵车。举国震惊的荷兰人在车站、工厂、办公室和街道观看了现场直播。

官员称，部分罹难者家属来到机场，但受到保护，以免受到大批媒体打扰。

在灵车从埃因霍温驶往经过希尔弗瑟姆的军事基地的100公里路程中，成千上万人站在道路两旁、桥梁上目送灵车。遗体将暂时保存在该军事基地，直到身份被确认，这一过程可能需要耗时数月。

灵车经过时，路上车辆的驾驶员们同时停下车，在道路两旁默默目送灵车离开。部分人拍掌致哀，部分人向灵车抛上鲜花。

随着罹难者遗体陆续被送回家，在未来数日内，这一过程将会重复多次。

美国指控乌克兰反政府武装用俄罗斯提供的导弹错误击落了这家民航班机，而一项民意调查显示，绝大多数荷兰人希望对俄罗斯进行经济制裁，即使对本国经济造成损害也在所不惜。

当地时间下午0400(北京时间晚上2200)前不久，从乌克兰东部城市哈尔科夫运送遗体至荷兰的军用运输机即将抵达时，荷兰各地教堂的钟声敲响，全国的风车都被设定在默哀位置--最上端翼板从垂直形态顺逆时针偏转。

马航MH17客机罹难者中有193名荷兰人，荷兰外长Frans Timmermans表示，这个1500万人口的国家中，几乎每个家庭都认识某位罹难者，甚至可能就是他们的亲属。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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