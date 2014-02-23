乌克兰议会罢免总统亚努科维奇 前总理季莫申科获释

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透基辅2月23日 -在反对者公开抗议了三个月后，乌克兰议会最终投票罢免了总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)，他的主要对手季莫申科(Yulia Tymoshenko)从狱中释放后在基辅发表慷慨激昂的演说时，盛赞示威者为”英雄“。
季莫申科从狱中释放标志着乌克兰出现重大转变。亲俄的亚努科维奇被免去总统职务，将使乌克兰疏远俄罗斯，更亲近欧洲。
乌克兰议会在宣布依据宪法亚努科维奇将不能履行总统职务后，议员均鼓掌喝彩并奏起了国歌。总统选举将提前在5月25日进行。
一电视台播出对亚努科维奇在东北部城市Kharkiv接受的访问显示，他声称不会辞职，也不会离开乌克兰，并称议会决定是”非法的“。
国际文传电讯社称，在亚努科维奇试图从东部城市Donetsk搭机离境时，边境士兵拒绝给他放行。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。