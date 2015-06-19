北约举行快速反应部队演习 向俄罗斯发出讯号

路透波兰Swietoszow 6月18日 - 北约新型快速反应部队举行首次演习，逾2,000名士兵参加了演习。这次演习旨在展示其应对俄罗斯的准备情况，并安抚因俄罗斯介入乌克兰危机而感到紧张的东欧盟国。

本次军演尤其是为了表明北约应对在乌克兰出现的“混合作战”的能力。“混合作战”指运用模糊策略，譬如部署所谓的“小绿人”（没有明显徽章的军队），动用民兵而非常规军队。

喷气战斗机、直升飞机、坦克和爆炸声震耳欲聋，政治家、北约官员和记者们周四观摩了来自九个国家的士兵展示的“高度戒备联合任务部队”（VJTF）的技能。

军演以狙击人形靶开场，可连续一个小时生动地展示VJTF的火力。设立VJTF是为了应对北约所称由俄罗斯引起的新兴安全挑战。

此次演习名为“Noble Jump”，于6月9-19日在波兰西部的Swietoszow举行，规模相对较小，性质上也比较透明。但是这次演习可能加剧莫斯科与西方的紧张关系。

“我们今天看到的演习表明我们正在履行去年在北约峰会上共同作出的承诺，”北约秘书长斯托尔滕贝格周四向记者表示。

“我们决定提升军队的战备水平，而核心就是新的先锋部队VJTF。”

“这是我们需要的，因为我们正面临新的安全挑战。我们正在适应和履行（承诺），”斯托尔滕贝格说道。

如果出现真正的威胁，部署VJTF需要获得北约28个成员国的批准，这将极大地影响作出反应的速度。

一名要求匿名的北约官员对路透表示，在向俄罗斯发出信号的同时，这次军演也是要让北约成员国政治领导人相信简化决策程序的必要性。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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