独家：神秘装甲车队周一突然现身乌克兰东南部

路透莫斯科/乌克兰新亚速斯克8月26日(记者 Christian Lowe/Maria Tsvetkova) - 乌克兰东南部小镇新亚速斯克(Novoazovsk)的一位居民周一表示，她看到一长串装甲车逼近新亚速斯克，并开始射击。

这名女性通过电话接受路透采访称：“时间是在今天早晨8点，坦克来了，不少于7辆。现在我能听到隆隆作响，爆炸声……居民们都躲起来了。”

就在当天上午晚些时候，乌克兰官员在基辅表示，该车队是侵入乌克兰境内的俄罗斯军队，称俄罗斯军队与支持莫斯科的反叛势力共同作战，俄罗斯方面迅速否认了这一说法。

现在这已经成为了一种家常便饭：乌克兰东部危机成为对立双方指控与反指控的主题。由于多数战区十分危险，记者很难安全行动，想要核实实情通常不太可能。

这一模式在周二继续延续，基辅表示，当局已抓获到了一组进入乌克兰执行“特别任务”的俄罗斯士兵，而俄罗斯方面表示，这些士兵只是误打误撞到了那里。

但是，周一出现在乌克兰最东南部的装甲车队很不寻常，因为此处毗邻俄罗斯边境，但距离反叛分子占领的区域还很远。

因此很难判断这些车队是如何能在不穿越俄罗斯边境而进入乌克兰境内的，除非他们是从附近的亚速海进行两栖登陆，而有鉴于目击者提供的重型装甲车的数量，这种登陆也不太可能。

一名路透记者可以观察到车队出现地区的情形。第一次类似观察是在8月初，上一次是在周日下午。

车队的出现再加上对反叛领导人、乌克兰士兵的采访和其他研究都说明了两件事。

第一，在周日深夜之前，在车队最初出现地区的30公里内，没有叛军力量。

第二，在装甲车队出现前，该地区曾不时遭受大炮攻击，而当时离该地区最近的叛军力量据点的距离超出了多数武器的射程。

不能确定驾驶车队的人和发射炮弹的人是俄罗斯士兵还是乌克兰分离主义武装分子。但有明显迹象显示，无论谁是这一切的操作者，没有莫斯科方面的许可，这一点是不太可能实现的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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