中美强调尊重乌克兰主权和领土完整

路透华盛顿3月5日 -美国白宫周三发表的声明中称，中美一致认为面对当前乌克兰与俄罗斯的纷争，必须尊重乌克兰的主权和领土完整。

中国对当前的乌克兰问题态度谨慎，避免批评战略合作伙伴俄罗斯，并并坚持不干涉他国内政的传统政策。

美国总统奥巴马的国家安全顾问苏珊·赖斯(Susan Rice)与中国国务委员杨洁篪讨论了乌克兰局势。

白宫声明概述双方讨论内容，称双方重申深化务实合作、应对地区和国际挑战对于中美关系的重要性。

声明称：“双方一致认为，支持在尊重国际法与乌克兰主权和领土完整的基础上，寻求和平解决俄罗斯与乌克兰纷争，符合中美共同利益。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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