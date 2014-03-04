奥巴马称俄罗斯军事干涉乌克兰违反国际法

奥巴马3月3日在白宫对记者们谈乌克兰局势。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿3月3日（记者 Mark Felsenthal） -美国总统奥巴马周一称，俄罗斯军事干涉乌克兰的做法违反了国际法，美国政府将考虑一系列可孤立俄罗斯的经济和外交制裁措施。

奥巴马与以色列总理内塔尼亚胡会面前对记者称，普京需要允许国际观察员从中斡旋，以促成所有乌克兰人民都可接受的方案。

对于俄罗斯入侵克里米亚，美国正在权衡如何回应。尽管国际社会大声疾呼，但普京尚未显示妥协迹象，俄罗斯已在克里米亚附近集结装甲车，还举行意在展示实力的军事演习。

“从长远来看，这对俄罗斯来说将是一个付出代价的主张，眼下是他们考虑是否可以外交方式而非武力来服务他们利益的时候，”奥巴马说。

奥巴马指出，美国国务卿克里周二访问乌克兰时，将会提出让俄罗斯和乌克兰在一个多边组织的监督下进行谈判的建议。克里还会提出对乌克兰提供经济援助的方案。

美国国务院称，美国正在准备就俄罗斯干涉乌克兰局势对该国实施制裁，但目前尚未作出决定。国务院发言人JenPsaki称，美国有广泛的选择。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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