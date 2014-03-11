奥巴马同习近平通话 关注和平解决乌克兰危机

路透华盛顿3月10日 - 美国总统奥巴马周日晚间同中国国家主席习近平通电话，就乌克兰局势交换意见。

奥巴马将于周三在白宫会见乌克兰过渡政府总理亚采纽克。奥巴马正在寻求通过施压，迫使俄罗斯总统普京放松俄罗斯对克里米亚地区的控制。

白宫周一发布声明称，中美两国元首就“在乌克兰和广泛的国际体系下坚持主权和领土完整原则的重要性”达成一致。声明没有透露奥巴马同习近平的讨论事项。

“（奥巴马）总统指出，他的首要目标是恢复乌克兰主权和领土完整，确保乌克兰人民在没有外部力量干预的情况下决定自己的前途命运，”白宫称。

为寻求解决乌克兰危机，奥巴马周末期间进行了各种外交交流。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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