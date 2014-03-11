奥巴马同习近平通话 关注和平解决乌克兰危机

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿3月10日 - 美国总统奥巴马周日晚间同中国国家主席习近平通电话，就乌克兰局势交换意见。
奥巴马将于周三在白宫会见乌克兰过渡政府总理亚采纽克。奥巴马正在寻求通过施压，迫使俄罗斯总统普京放松俄罗斯对克里米亚地区的控制。
白宫周一发布声明称，中美两国元首就“在乌克兰和广泛的国际体系下坚持主权和领土完整原则的重要性”达成一致。声明没有透露奥巴马同习近平的讨论事项。
“（奥巴马）总统指出，他的首要目标是恢复乌克兰主权和领土完整，确保乌克兰人民在没有外部力量干预的情况下决定自己的前途命运，”白宫称。
为寻求解决乌克兰危机，奥巴马周末期间进行了各种外交交流。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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